لبنان | بالتعاون مع الأمن العام اللبناني … إجلاء الدفعة الثانية من النيباليين الى بلادهم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 10 ثواني

أعلن القنصل الفخري العام لدولة النيبال في لبنان الشيخ محمد وسام غزيل، أنه “تم إجلاء الدفعة الثانية من النيباليين الى بلادهم بجهود من القنصلية الفخرية العامة في لبنان وبالتعاون مع الامن العام اللبناني، بعدما تكررت مطالباتهم بمغادرة لبنان نظرا للظروف الاقتصادية السيئة وفقدانهم لعملهم، وهذه الرحلة هي الثانية بعد الرحلة الاولى التي نظمت على أثر تظاهرة قامت بها الجالية أمام مقر القنصلية.