لبنان | الأمطار الغزيرة تعود الأربعاء المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع 1400م وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى بعد ظهر الاربعاء حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا وثلوجا على مرتفعات متوسطة ورياحا شديدة. المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء درجات الحرارة الصباحية متدنية دون معدلاتها الموسمية. تحذر دائرة التقديرات من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1400 متر خلال ساعات الصباح.

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع 1400م و ما فوق خلال ساعات الصباح الأولى. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لتلامس معدلاتها المعتادة. تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد. الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهارا ورياح ناشطة والتي تبدأ بالإشتداد تدريجا خلال النهار حيث تقارب ال75 كم/س إجمالا و 90 كم/س شمال البلاد، يتحول الطقس تدريجا بعد الظهر الى غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتبدأ الأمطار بالتساقط ليلا وبغزارة أحيانا حيث تكون مترافقة بعواصف رعدية. تحذر دائرة التقديرات من اشتداد سرعة الرياح التي قد تؤدي الى اقتلاع اللوحات الإعلانية والأشجار المهترئة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 4 الى 19 درجة. على الجبال من 5 الى 14 درجة. في الداخل من 2 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 الى 65 % .

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة .

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 06.41 .

– ساعة غروب الشمس: 16.59 .