لبنان | التحقيق حول التحويلات المالية بين سفيرة سويسرا ووهبة غداً

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة
تزور سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة غدا الاثنين.
التحقيق حول التحويلات المالية بين سفيرة سويسرا ووهبة غداً
تزور سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة غدا الاثنين.
وبحسب معلومات “المركزية” فإن اللقاء هو على خلفية المراسلة السويسرية التي تسلّمها لبنان للمساعدة في التحقيق حول تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشخصين مقربين منه وترتيبات الاستماع إليه في سويسرا.