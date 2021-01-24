لبنان | مخزومي: نطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة الحقيقة ومحاسبة الفاسدين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سأل النائب فؤاد مخزومي كيف يتحدث البعض عن الشفافية والقاضي عويدات حول ملف التحقيق بالادعاء على رياض سلامة الى هيئة تحقيق مصرف لبنان التي يترأسها سلامة نفسه.

وغرد قائلا: “عن أي شفافية تتحدثون والقاضي عويدات حوّل مراسلة القضاء السويسري بخصوص التحقيق بالمبالغ المحولة من سلامة إلى هيئة تحقيق مصرف لبنان التي يترأسها الحاكم نفسه؟نطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة الحقيقة ومحاسبة الفاسدين، علماً انني تقدمت بـ ٦ مراسلات للحاكم ومن دون تلقي الرد الشافي.”