لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: 95 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة حرجة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ دقيقتين
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وهو يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 400 فحص
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 95
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 884 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 41
– حالات وفاة: 0