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لبنان | مياه الجنوب: وصل قسم كورونا في مستشفى قانا بشبكة المياه

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

وصلت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي – دائرة مياه صور ‏ قسم في مستشفى قانا الحكومي بشبكة المياه. وأعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي – دائرة مياه صور في بيان، تأمين وصل قسم كورونا في مستشفى قانا الحكومي بشبكة المياه.

وجاء في بيان أصدرته المؤسسة: “إنطلاقا من مسؤولياتها الإجتماعية ودعما للقطاع الصحي وطواقم الخط الأول في مواجهة كورونا، قامت فرق المؤسسة بوصل قسم كورونا المستحدث في مستشفى قانا الحكومي بشبكة المياه وتنفيذ التمديدات اللازمة لتأمين التغذية بالمياه، لتسهيل عمل طاقمه في خدمة المرضى والمصابين ومعالجتهم”.

على صعيد آخر، أعلنت المؤسسة أن “الدفع الالكتروني متوافر الآن وعلى مدار الساعة في فترة الإقفال العام عبر موقعنا. www.slwe. gov.lb”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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