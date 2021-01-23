لبنان | إليكم الطرقات التي تعمل وزارة الأشغال على فتحها

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تتابع جرافات وزارة الاشغال العامة عملها لاعادة فتح طريق عام القموعة وطى مشمش مرجحين الهرمل التي كانت قطعتها ثلوج العاصفة.

ولفت رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة القيطع أعالي عكار خالد ديب إلى أن سماكة الثلوج في بعض المواقع على هذه الطريق، والتي بلغت حدود الـ5 أمتار، تؤخر عملية فتحها بالسرعة المتوخاة، أمام حركة المرور.

وأكد أن العمل جار وباتت الجرافات في محلة منزلة القباعتة على مشارف سهلة مرجحين.