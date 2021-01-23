لبنان | حبشي: كيف يتمّ تقديم الطلبات والحصول على المساعدة خلال الإقفال؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

سأل النائب أنطوان حبشي سلسلة أسئلة عن تأمين القوت للعائلات الأكثر فقراً.

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر”: “في الاقفال يجب تأمين القوت للعائلات الأكثر فقراً. المواطن يسأل: كيف يتم تقديم الطلبات والحصول على المساعدة اذا كانت مراكز الشؤون الاجتماعية مقفلة؟ هل هناك آلية متبعة أو منصة إلكترونية؟ ما هي؟ من يدير هذه العملية ويدقق في البيانات ليتحقق من صحة المعلومات؟ وفق أي آلية؟ كيف تتوزع المسؤولية بين البنك الدولي ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية؟ هل تم أي توزيع؟ اذا نعم، كيف تم؟ وإذا لا، متى ووفق أي آلية؟ ما هي المعايير المعتمدة وهل تطال فعلا كل العائلات الأكثر فقراً؟”.