لبنان | المال رفعت الى رئاسة الحكومة طلب تفويضها توقيع عقد قرض 246 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

بعد تلقيها رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ووزارة الخارجية، رفعت وزارة المال الى رئاسة الحكومة طلب تفويضها توقيع عقد قرض 246 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة مع البنك الدولي.

ووافق البنك الدولي سابقاً على القرض المنتظر، وعلى العملة الصعبة التي تتلهّف لها البلاد، من خلال تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار، على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر، ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين تشهدهما البلاد.