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لبنان | اوتيل ديو ستكون من المراكز المتبعة للتطعيم ضدّ كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

لقاح

اعلن المدير الطبي في مستشفى اوتيل ديو الدكتور جورج ضبر أن الاكتظاظ في المستشفيات وتأخّر مرضى كورونا من دخول مراكز العناية الفائقة يزيدان من عدد الوفيات.

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن القطاع الطبي في المستشفيات الخاصة غير متكامل لتلبية الزحمة في المستشفيات ويجب الاستمرار باتباع التدابير الوقائية بعد إعادة فتح البلد.

وأكد أن اوتيل ديو ستكون من المراكز المتبعة للتطعيم ضدّ كورونا ونحن نجهّز القسم الطبي المسؤول عن اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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