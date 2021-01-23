لبنان | اوتيل ديو ستكون من المراكز المتبعة للتطعيم ضدّ كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اعلن المدير الطبي في مستشفى اوتيل ديو الدكتور جورج ضبر أن الاكتظاظ في المستشفيات وتأخّر مرضى كورونا من دخول مراكز العناية الفائقة يزيدان من عدد الوفيات.

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن القطاع الطبي في المستشفيات الخاصة غير متكامل لتلبية الزحمة في المستشفيات ويجب الاستمرار باتباع التدابير الوقائية بعد إعادة فتح البلد.

وأكد أن اوتيل ديو ستكون من المراكز المتبعة للتطعيم ضدّ كورونا ونحن نجهّز القسم الطبي المسؤول عن اللقاح.