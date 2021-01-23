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لبنان | طقس مستقر في الأيام المقبلة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 10:28 صباحاً - منذ 21 دقيقة

طقس لبنان

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط و يستمر حتى بعد ظهر الاربعاء حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي بارد.ولفتت الى ان المعدل الوسطي ل​درجات الحرارة​ لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئياً صباحا يتحول الى قليل الغيوم ظهرا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و رياح ناشطة شمالاً مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع ١٣٠٠م.
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد على ارتفاع ١٤٠٠م.
الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع ١٤٠٠م.
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و رياح ناشطة شمالاً.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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