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لبنان | محفوض: الجمهورية تحولت لدويلة بتحكمها ميليشيا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 10:28 صباحاً - منذ ساعة واحدة

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

خذر رئيس حركة التغيير إيلي محفوض من الغضب الشعبي الكبير.

وغرّد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر “تويتر”: “دولة بتشبه “حارة كل من إيده إله”.. فلتان وسرقة وصفقات وسمسرات. مرفأ متروك لتخزين شي بيشبه القنبلة الذرية..الناس بتموت ببيوتها وبيروت دمار ورماد وما في رئيس او وزير بيتحاسب.

وقال: “طريق المطار مليانة صور إيرانيين. التهريب ع عينك يا تجار السياسة. حكم محكوم مش حاكم. ودولة ممسوكة مش ماسكة. والجمهورية تحولت لدويلة بتحكمها ميليشيا بتقبض من ايران على ما قال زعيمها”.

وأضاف: “وبعد في كم ولد بالسياسة لا شغلة ولا عملة الا الحقد والكره والنميمة متل التلميذ اللي بيفسد ع رفيقه بالصف. لأ يا شباب هيك مش ماشي الحال. واللي معوّل إنو الشعب نايم ومخدّر.. غلطان.. قريبا.. الغضب الساطع آتٍ”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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