لبنان | الحواط: أوقفوا التهريب

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 12:25 صباحًا

طلب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط وقف التهريب فوراً. كما طلب وقف هذه الجريمة بحق شعب تريدون قتله ببطء.

وأعلن النائب زياد حواط ان “إخباران للقضاء، مؤتمرات صحافية، وما من يسمع، من المعيب إستمرار التهريب بهذه الوتيرة بعد كل مناشداتنا للدولة بأن تبسط سلطتها على الحدود وتضع حدا لقوى الامر الواقع.”

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أوقفوا التهريب فوراً، أوقفوا هذه الجريمة بحق شعب تريدون قتله ببطء، أوقفوا النزيف من احتياطي مصرف لبنان.”

في السياق عينه، لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشة أن عمليات التهريب وإلغاء الحدود أسقطت الدولة وأفلستها، وجعلت من لبنان حكومة وشعبا في خدمة نظام الأسد. فهل يرضى اللبنانيون الأحرار بهذه العبودية؟”.