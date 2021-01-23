لبنان | عبد الصمد: الحق بالوصول للمعلومات ضروري بزمن كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن “الحق في الوصول الى المعلومات ضروري في زمن كورونا لتأمين الشفافية في كل المواضيع التي يجب على المواطن الاطلاع عليها ومعرفتها، من توعية على الفيروس وكيفية توزيع اللقاح وما شابه”.

وأرفقت تصريحها بهاشتاغ: “حقك توصل للمعلومة”.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد عبر حسابها على تويتر “يضيق خلقنا بالبيت أحسن ما يضيق نفسنا! كل نفس عزيزة علينا، خلينا نعطي البلد نفس لإنعاشه من جديد. خلينا نتعاون بدل ما نتواجه”.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الجمعة رقماً قياسياً بعدد الوفيات،

وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي حول مستجدات ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، أنه تم “تسجيل 3220 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 272411 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3208 حالة إصابة بين المقيمين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 57 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2218”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2336، من بينها 892 حالة في العناية المركّزة”.