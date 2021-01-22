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لبنان | الجيش: 4 خروقات جوية معادية من فوق البحر غرب صيدا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 17 ثانية

قيادة الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 22/ 1/ 2021 اعتبارا من الساعة 3.53 ولغاية الساعة 4.08 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، من فوق البحر غرب مدينة صيدا واتجهت شمالا مقابل بلدة القليعات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 4.08 من فوق البحر غرب صيدا.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 22/ 1/ 2021 اعتبارا من الساعة 3.53 ولغاية الساعة 4.08 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، من فوق البحر غرب مدينة صيدا واتجهت شمالا مقابل بلدة القليعات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 4.08 من فوق البحر غرب صيدا.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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