لبنان | معاناة الجسم الطبي في لبنان.. تفاصيل مفزعة لما يعانونه جراء تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 29 دقيقة

اعتبر نقيب الأطباء ​شرف ابو شرف​ أنه “من الضروري التقيد بالقرارات والإجراءات الوقائية لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة ب​فيروس كورونا​، ونرى بالطاقم الطبي إصابات و​ضحايا​، وإن بقينا على هذا المنوال فسنكون بدائرة الخطر، والتذاكي من قبل المواطن ليس شطارة، ويجب التقيد بالإرشادات لنحمي القطاع الطبي والإستشفائي، وضروري أن نصدق قبل أن نصاب أو نفجع بوفاة قريب لنا”.

ولفت في حديث تلفزيوني، الى أنه “نحن في ​نقابة الأطباء​ كنا قد أصرينا من قبل الأعياد أن يكون هناك إقفال، وأضع المسؤولية على من أخذ القرار بالفتح، وهم يعرفون أن المواطن يتذاكى، وخوفا على ​الإقتصاد​ حصل ما حصل، ورغم كل محاولاتنا بالسعي الى ​الإقفال​ رأينا ما حصل بالأعياد ورأينا أيضا الى أين أوصل ذلك”.

وأعلن ابو شرف في تصريحه أن “اسرة العناية الفائقة امتلأت، ولم يعد هناك أسرة لمرضى كورونا الذين يحتاجون الى عناية فائقة، والإقفال يعطينا نفسا لنتحضر لجولة جديدة من مواجهة، ونتوقع الوصول الى ظروف أصعب، والفلتان الموجود سيؤدي لارتفاع عدد الإصابات، والإقفال هو ليتنفس القطاع الطبي، وإن بقيت الأمور بتراجع لن نجد من يعمل على مواجهة الوباء”.

واعتبر أنه “أمامنا شهر صعب وخطر جدا، وعلى المواطن والدولة التعاون كي لا نصل الى كارثة أكبر من التي نعاني منها بكثير، ونحن في النقابة كنا قد رأينا المشكلة من الأساس، وقلنا أنه كان يجب أن يتم تجهيز ​المستشفيات الحكومية​ لتكون كلها حاضرة لاستقبال مرضى كورونا، وكان يجب أن تعتني ​المستشفيات الخاصة​ بالمرضى الآخرين، وطلبنا من نقابة الأطبة الإهتمام بالحالات الطارئة العادية والمصابة بكورونا”.

واعتبر أن “المسؤول هو ​وزارة الصحة​ التي تخطط وتنفذ وتراقب وتحاسب، ولكنها لا يمكن أن تقوم لوحدها بكل ما يلزم”، موضحا أنه “حتى اليوم توفي 15 طبيبا، وهناك 15 طبيبا في العناية الفائقة، وحوالي 500 طبيب مصاب بكورونا”.