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لبنان | تسجيل حالة وفاة جديدة في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 8:55 مساءً

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كوروناCovid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 437 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 94

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 882 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40

– حالات وفاة: 1”

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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