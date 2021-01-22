لبنان | أبو شرف: أطباء لبنان سيكونون أول من يتلقى لقاح كورونا من شركة “فايزر”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 09:05 مساءً - منذ 28 دقيقة

أصدر نقيب الأطباء شرف أبو شرف بياناً جاء فيه:

“بعد الإتصالات المتعددة من الزملاء للإستفسار عن آلية الحصول على لقاح كورونا للأطباء، نؤكد ما يلي:

– شاركت نقابة الأطباء في لجنة لقاح كورونا في وزارة الصحة عبر رئيس لجنة التحقيقات الدكتور مروان الزغبي، والدكتور رشاد علم الدين نائب نقيب أطباء الشمال ،وهي لا تزال تتابع هذا الموضوع حتى الوصول الى خواتيمه المرجوة.

– تضع خطة التلقيح المتداولة في اللجنة الطواقم الطبية العاملة بمواجهة كورونا و على رأسهم الأطباء في أولى أولويات التلقيح، وبالتالي فإن أطباء لبنان سيكونون أول من يتلقى لقاح كورونا من شركة “فايزر” عند وصوله الى لبنان في شهر شباط المقبل.

– سيتم التلقيح بناء على تسجيل مسبق يتم عبر تطبيق وزارة الصحة أو النقابة، وسنعلمكم بتفاصيله كاملة فور جهوزه. هدف التسجيل المسبق هو ضبط الأوقات و الأعداد بهدف حسن تنظيم عملية التلقيح.

– سيتم التلقيح في مراكز معتمدة من وزارة الصحة تضم مستشفيات و مراكز طبية خاصة وحكومية سيعلن عنها فور استكمال لائحتها (حوالى 35 مركزا في كافة المناطق اللبنانية).

– ندعو الأطباء لعدم الرد على أي طلب تعبئة معلومات غير الذي تطلبه نقابة الأطباء عبر مواقعها و صفحاتها الرسمية”.