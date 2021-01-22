لبنان | 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. فكم بلغ عدد الإصابات في لبنان اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 6:57 مساءً

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي حول مستجدات ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، أنه تم “تسجيل 3220 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 272411 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3208 حالة إصابة بين المقيمين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 57 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2218”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2336، من بينها 892 حالة في العناية المركّزة”.