لبنان | “صندوق التضامن مع لبنان” يطلق دورة دعم للمؤسّسات والفضاءات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 07:10 مساءً - أعلن صندوق التضامن مع لبنان، الذي أطلقته مؤسّستا المورد الثقافي والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، عن فتح باب التقدّم إلى مبادرة دعم المؤسسات والفضاءات الثقافية والفنية.

وقدّم هذا الصندوق، بعد كارثة انفجار بيروت، دعماً لـ208 من العاملات والعاملين في القطاع الثقافي ممّن تأثروا بالكارثة، وتأتي هذه الدورة لتدعم المؤسسات الفنية والثقافية والفضاءات (مثل الغاليريات الفنية والمكتبات والمكتبات العامة وغيرها…) على امتداد الأراضي اللبنانية، وستلبّي الحاجات الآنية العاجلة كما الحاجات على المديين المتوسط والبعيد من أجل البقاء والاستمرارية.

وأشار الصندوق الى أن “الدعم لن يقتصر على التصليح والترميم والدعم المؤسسي إذ نعي أهمية أن تُمنح المؤسسات والفضاءات فرصة استكشاف الإمكانيات والاحتمالات التي تتيحها هذه اللحظة لجهة التفكير في العلاقة بالماضي والتراث الحي وتخيل مستقبل ومعاني مختلفة للعمل والإنتاج الثقافي المعاصر”، لافتا الى انه سيقدّم الصندوق أيضاً الدعم على مستوى البرمجة والأنشطة لاسيّما تلك التي تساهم في معالجة قضايا قطاعية مختلفة، الجديدة منها كما القديمة مثل العمل التشاركي وإشراك المجتمعات المحيطة.

في هذا السياق، شجّع الصندوق مبادرات التعاون والعمل المشترك في ما يخص استخدام الفضاءات وتبادل الخبرات وبناء برامج مشتركة من شأنها أن تصل إلى شرائح مجتمعية أوسع. كذلك، ثمّن الصندوق البرامج والمشاريع التي تعي الحاجة إلى إشراك شبكات واسعة من المحترفين والمتخصصات والعاملين في القطاع بما يضمن حدّاً أدنى من التوزيع العادل للموارد في إطار اقتصاديات الإنتاج الثقافي.

وكشف أن قيمة الدعم تصل إلى 70,000 دولار أميركي للمنحة الواحدة.

ويمكن للمؤسسات والفضاءات تقديم طلب دعم في مجال واحد أو في مجالين كحد أقصى من مجالات الدعم الثلاثة التالية:

إعادة الإعمار/الترميم: تصليح الضرر المادي الذي سببه الانفجار في الفضاءات؛ إعادة تأهيل؛ إعادة النظر في وظيفة/هندسة المكان/الفضاء بما يضمن الاستمرارية و/أو علاقة أمتن بالمجتمعات المحيطة؛ حماية الأرشيف والمجموعات والمحافظة عليها.

الدعم المؤسسي: المحافظة على فرق العمل والمساحات (الأجور والإيجارات)، شراء المعدات الضرورية، وتغطية النفقات الأساسية.

الدعم البرمجي: برمجة فنية وثقافية مرتبطة بالسياق والحاجات ورؤية المؤسسة/الفضاء؛ مشاريع تحاول التأسيس لأطر جديدة إنتاجية وغيرها؛ المساهمة في إعادة إحياء الفضاءات الثقافية والعامة وتوظيف العاملين الثقافيين. المشاريع التشاركية بين المناطق و/أو مجالات التخصص مُرحّب بها.

المؤهّلون لتقديم طلبات الدعم:

– سيقدّم الصندوق دعماً بقيمة 70 ألف دولار أميركي كحدّ أقصى للمؤسسة/الفضاء الواحد المتمركزة في لبنان ومن مختلف المجالات والتخصّصات الفنيّة والثقافية

– يقتصر دعم إعادة الإعمار والترميم على المؤسسات والفضاءات التي تأثّرت مباشرة بالانفجار

يمكن المؤسسات الفنية والثقافية التي حازت سابقاً دعماً مؤسسياً من صندوق التضامن التقدم بطلب دعم في مجالي إعادة الإعمار والترميم و/أو الدعم البرمجي.

– يمكن الفضاءات (غاليريات فنية، مكتبات، مكتبات عامة أو غيرها…) التي تعمل بشكل رئيسي في مجال الفنون والثقافة والتي لديها برامج عامّة أن تتقدم بطلب دعم لإعادة الإعمار و/أو الدعم البرمجي.

– إن استكشاف خيارات تشاركية مع مؤسسات مماثلة أو قرينة من أجل تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المساحات والمشاركة في التكاليف والاستفادة من جمهور مختلط ومن مجالات متشابكة مرحّب به.

– إن تقديم طلب دعم قائم على شراكة عدة مؤسسات/فضاءات يجب أن يأتي من مؤسسة واحدة/فضاء واحد، مع ضرورة توفيرالمعلومات المتعلقة بالمؤسسات/الفضاءات الأخرى الشريكة في خانة الوثائق الداعمة في استمارة الطلب.

ويمكن لأي مؤسسة أو تعاونية أو فضاء تعمل في مجال الثقافة والفنون في أي منطقة في لبنان التقدم بطلب الدعم.

وعلى المؤسسة/الفضاء أن تكون عاملة منذ ثلاث سنوات على الأقلّ.

ولفت الى أن باب التقدّم مفتوح حتى 12 شباط الساعة 17:00 بتوقيت بيروت.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج لمزيد من المعلومات حول مجالات الدعم وإرشادات التقدّم وملء الاستمارة الإلكترونية.

لاستفساراتكم يمكنكم التواصل مع فريق البرنامج عبر: [email protected] و [email protected].