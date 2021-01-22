لبنان | دبوسي طالب صفير بفتح المصارف بالحد الأدنى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رسالة الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير عرض فيها “معاناة المواطنين في ظل التزام المصارف الاقفال الذي سيمتد الى 8 شباط المقبل ما يمنعهم من قبض الحوالات وايداع الشيكات”.

وجاء في الرسالة:

“لما كانت الدولة مددت الاقفال العام درءا لأخطار جائحة كورونا، وبما أن المصارف تلتزم هذا الاقفال وتمتنع عن إستقبال الزبائن، فإن العديد من الاتصالات وردتنا عن طريقة قبض المواطنين لرواتبهم أو حوالاتهم أو إيداع شيكاتهم التي باتت تعتمدها كل الشركات والمؤسسات بسبب عدم توافر السيولة في الحسابات الجارية، لذلك نرجو من حضرتكم العمل على حل هذه الأزمة التي تلوح في أفق الوطن، بحيث لا يمكن اي مواطن، في ظل الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة، أن ينتظر الى ما بعد 8 شباط لكي يودع شيكا ليقبض راتبه، وإجراء الاتصالات مع المعنيين في رئاسة مجلس الوزراء أو المجلس الاعلى للدفاع لاعطاء إستثناءات للمصارف للعمل وإستقبال الزبائن، ولو بالحد الأدنى في الأيام الأولى من شهر شباط، تسهيلا لأمور المواطنين، شاكرين حرصكم على المصلحة الوطنية العليا”.