لبنان | اعتصام لأصحاب الأفران في طرابلس.. هذه مطالبهم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 04:59 مساءً - منذ 17 دقيقة

نفذ أصحاب الافران في طرابلس اعتصاما أمام مقر “نقابة أصحاب الافران في لبنان الشمالي” في محلة الزاهرية تحدث فيه رئيس النقابة طارق المير، وقال:”اعتصمنا اليوم لنطالب وزير الاقتصاد الايفاء بالوعد الذي قطعه بدعم السكر والخميرة. وللأسف حتى الساعة لم نحصل على اي شيء.وقد توجهنا إلى التجار الذين يقولون أن حاكم مصرف لبنان لا يقوم بصرف المبالغ اللازمة وهذا كلام محق ونحن نطالب بتوفير الأموال لكي نستمر”.

وأشار الى “وجود شح في مادة الطحين”، كما ان المطاحن لا تسلمنا كميات الطحين وفق “بونات” وزارة الاقتصاد”، داعيا وزير الاقتصاد الى “الايعاز للمعنيين بتسليمنا كامل كمية الطحين”.

وتحدث المير عن “الكلفة الباهظة بسبب ارتفاع أسعار أكياس النايلون والمازوت والزيوت على اختلافها، ومطالبة العمال بزيادات محقة”، وقال: “كل هذه مشاكل تعترضنا وسنحملها نهار الاثنين المقبل إلى وزارة الاقتصاد وننفذ اعتصاما أمام الوزارة ونرفع مطلبنا الى وزير الاقتصاد”.

وعن رفع سعر ربطة الخبز، قال:” نعم رفع سعر ربطة الخبز. كنا نشتري كيلو السكر بالفي ليرة، واليوم نشتريه اليوم بأربعة آلاف ليرة وأيضا الخميرة ارتفع سعرها”.

وتوجه الى وزير الاقتصاد بالقول: “قطاعنا أمانة في عنقك. ونحن بدورنا مسؤولون تجاه أصحاب الافران”، لافتا الى أن الوزير حرر لنا “بونات” لكن لا يصرفها التجار. فتوقيع معالي الوزير على “الرأس والعين”، لكن التجار يقولون أن المشكلة عند حاكم مصرف لبنان الذي نطالبه بتسديد الأموال المطلوبة”.