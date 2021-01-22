لبنان | كورونا في السّجون اللّبنانيّة.. تفاصيل آخر الإحصائيات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 04:59 مساءً - منذ 32 دقيقة

أعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة في بيان أن “في إطار متابعة الحالات المُصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 650 حالة من أصل العدد الإجمالي 668 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إجراء 2613 فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء”.

وأوضحت أنه “في سجن حلبا، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص 10 حالات ايجابيّة فيما تماثلت 3 حالات للشفاء وفي نظارة فصيلة القبّة، كل الحالات تماثلت للشفاء وفي سجن زغرتا، تم تشخيص 10 حالات ايجابية وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالتين إيجابيّتين”.

وتابعت: “أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أُجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، وتبيّن وجود 6 حالات إيجابية”.

وذكِّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها “تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافةً إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.