لبنان | نقيبا الأطباء وضومط أطلعوا فهمي على خطة العمل الطبية للنقابات الصحية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 04:59 مساءً - منذ ساعتين

أطلع نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، ونقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح، ونقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على خطة العمل الطبية التي طرحتها سابقا النقابات الصحية، بالتعاون مع الصليب الأحمر ‏اللبناني، والتي تتضمن بروتوكولا طبيا لمعالجة مرضى كورونا ومتابعتهم في منازلهم حيث أمكن ذلك.

وبحثوا في البروتوكول الإداري وإمكان التعاون لتجهيز المراكز الصحية في البلديات بالمستلزمات الطبية والوقائية، وتأمين أجهزة الاوكسيجين وإعطائها للمرضى مجانا عند الحاجة إليها. علما أن ثمة بلديات بدأت بهذا العمل بالتعاون مع الطاقم الطبي والتمريضي التابع لها.

وأبدى فهمي كل تجاوب واستعداد للمساعدة في هذا المجال، بغية تخفيف الضغط على المستشفيات والعمل على تزويد النقابات بأسماء الأطباء المتعاقدين مع البلديات أو العاملين ضمن نطاقها، لضمها إلى لائحة الأطباء الموحدة التي ‏تعمل عليها النقابات الصحية لتغطية كل المناطق، والتي ستوزع لاحقا على الصليب الأحمر اللبناني ووزارة الداخلية والبلديات.