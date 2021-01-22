لبنان | فيديو يفضح سارقاً ويعيده إلى السجن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 12:16 مساءً

أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، في بلاغ، أن “في تاريخي 2 و 3/1/2021، انتشر عبر مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو لشخص يسرق بطاريّة مولّد كهربائي، وفيديو آخر لسرقته محلّا لبيع أجهزة خليويّة.

في تاريخ 13/1/2021 وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّن عناصر فصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد مكان المشتبه به وتوقيفه في محلة حارة حريك، ويُدعى: ي. ض. (مواليد عام 1992، لبناني).

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه المُخدِّرات. وتبيّن أنه خرج أخيرا من السجن.

أُودع القطعة المعنيّة للتوسّع في التحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.