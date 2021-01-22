لبنان | خط ساخن جديد لمرضى كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، أعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس إطلاق خط ساخن لفيروس كورونا للإجابة على الأسئلة وتوجيه وإعطاء النصائح وطمأنة الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا أو المصابين به.

يمكنكم الاتصال على الرقم 01-604000 مقسم 9201-9211 من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، ويوم السبت حتى الساعة 1 بعد الظهر.

إضافة إلى ذلك، يؤمّن مركز الانفلونزا استشارات طبّية على الموعد للمرضى المصابين بالفيروس، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 5 مساءً، والسبت، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر. يمكنكم حجز موعد على 01-604000 مقسم 8986.

ويمكنكم الاتصال أيضاً على الخط الساخن للدعم النفسي المتوفّر 24/24 لمساندتكم خلال هذه الأزمة على الرقم 01-604000 مقسم 5750.