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لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:
عيناتا – الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

كفرذبيان – حدث بعلبك.
المنيطرة – حدث بعلبك.
العاقورة حدث بعلبك.
القبيات – الهرمل.
مرجحين – الهرمل.
جرد مشمش – مرجحين.
ترشيش – زحلة.

طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات حاليا.
الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

طريق قرطبا – العاقورة – اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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