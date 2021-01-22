لبنان | الدكتور “أبيض” يحذّر: نحن في ورطة كبيرة جداً والوضع في المستشفيات كارثي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 10:37 مساءً

أكّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض أنّ “الجميع مسؤول في أزمة “كورونا”، فنحن في ورطة كبيرة جداً والوضع في المستشفيات كارثي، ففي هذه اللحظة لدينا 22 مريض كورونا في طوارئ المستشفى ولا مكان لهم”.

واعتبر أبيض، في حديث تلفزيوني أنّ “السؤال هو هل تعلّمنا الدرس وكيف سنخرج من الاغلاق؟ فيجب أن يكون هناك خطة واضحة وعلى القطاعات أن تتحمل مسؤولياتها”.

وأضاف أيضاً: “يجب أن نكون صريحين مع الناس، والاجراءات يجب أن تكون مشدّدة بدءا من المطار”.