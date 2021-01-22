لبنان | الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني.. مستمرون في الإضراب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعاً عبر تطبيق zoom وضم جميع اعضاء اللجنة من كل المحافظات خصص لمناقشة قرار وزير التربية ، وصدر عن المجتمعين البيان التالي:”بناء لقرار معالي وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، يهمنا أن نؤكد ونبين بأنه لا يلبي المطالب المحقة التي نادت بها لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتي سبق للرابطة أن تبنتها، وذلك لجهة مدة الحصة او تعليق الاعمال التطبيقية ، فمجمل هذه الامور بعيدة عما ينادي به المتعاقدون في التعليم المهني والتقني”.

اضاف: “كنا نأمل من معالي الوزير اصدار قرارات اكثر ايجابية واقرب للانصاف وتخفف من حدة الشعور بالغبن والغضب الذي يعم غالبية صفوف الاساتذه المتعاقدين، الا انه بقراره هذا، ولعله عن غير قصد، زاد في الأذية الاضافية وكأنه غير مبال بواقع وحقوق المتعاقدين، فباب التساؤلات فتح امام الجميع، علما أن خريطة الامور امامنا ما زالت غير واضحة من ناحية بدء سريان مفعول القرار و ماهو مصير الساعات المنفذة قبل صدور هذا القرار وما هو مصير التعلم عن بعد، وما هو مصير ساعة التعاقد في التعليم الحضوري؟ كل هذا ولم يصدر اي قرار بخصوص القبض الفصلي ولا الضمان الاجتماعي”.

واضاف البيان: “بناء عليه فان لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني تؤكد على الاستمرار بالاضراب لحين صدور قرار يحفظ حقوقهم واهمها احتساب كامل العقد وكذلك قرار بالقبض الفصلي والضمان الاجتماعي”.

وستبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات وتهيب بجميع الزملاء الوقوف صفا واحدا من اجل تحقيق المطالب.