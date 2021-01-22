لبنان | جرحى في إطلاق نار في طرابلس.. والسبب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 01:14 صباحاً - منذ 5 ساعات

أقدم مجهول على متن سيارة مجهولة على إطلاق النار من رشاش حربي باتجاه عدد من الأشخاص في محلة التبانة في طرابلس.

وفي التفاصيل، ونتيجة خلافات سابقة في التبانة، أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار بإتجاه 4 أشخاص داخل مقهى في شارع سوريا في التبانة، وتمكن من إصابتهم.

وعلى الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار الذي فرّ إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك، عمل الصليب الأحمر والجمعية الطبية الإسلامية على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.