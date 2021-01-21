لبنان | أصغر مصاب بكورونا في لبنان رضيع يبلغ 4 أشهر… وهذا ما طلبه والده

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 08:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كورونا لا يرحم كبيرا او صغيرا، حتى ولو كان رضيعا. فالرضيع مازن محمد المقدم ابن الـ4 أشهر اصغر مصاب بكورونا في لبنان على الاقل، ومعه اصيبت شقيقته الطفلة حنان المقدم ( 6 سنوات) وأظهرت نتيجة فحص الPCR لهما انها ايجابية، كذلك الامر بالنسبة للوالد والوالدة فهم جميعا يحجرون أنفسهم ويعانون وعوارض.

الرضيع مازن هو ابن الزميل الاعلامي محمد المقدم بدأت عوارضه بسعال صدري واسهال، ومنذ 3 أيام يعاني من عوارضهما ويفقد النوم الكافي بسبب ذلك ، هو في منزل والديه في بلدة تول الجنوبية يتلقى العلاج، كذلك الامر مع شقيقته التي تعاني انحطاطا في الجسم.

ودعا محمد المقدم “الاهل جميعا” في كل المناطق الى “ألا يتهاونوا في الاجراءات الكفيلة بمنع تفشي كورونا، ويقول “نعم كلنا اخذ كل الاجراءات وطفلي اكيد دائما في المنزل، ولكن اجهل كيف أتى الفيروس”. الوضع مؤلم نوعا ما ان أرى طفلي يتألم وانا عاجز عن القيام بالعلاج المطلوب، نسأل الله العافية”.