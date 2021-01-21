لبنان | دياب: نسعى لزيادة عدد الاسرّة الخاصة بعناية المصابين بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 04:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، عن “تمديد الإغلاق حتّى صباح 8 شباط المقبل”، مؤكدًا أن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء”.

وشدد دياب على “اننا نسعى لزيادة عدد الاسرّة الخاصة بعناية المصابين بالكورونا في المستشفيات، والمنصة الالكترونية للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام سوف تستمر وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية”.