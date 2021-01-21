لبنان | عون: التجاوب مع قرار الاغلاق التام كان إيجابياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ 18 دقيقة

اعتبر ​الرئيس ميشال عون​ في مستهل اجتماع ​المجلس الاعلى للدفاع​ في ​قصر بعبدا​، بان التجاوب مع قرار الاغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة. لافتا الى ان اعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الامر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها.

ونّوه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بكورونا، ووجه تحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم​​​​​​​.