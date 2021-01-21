لبنان | إخبار ضد شركات ادوية تحتكر الدواء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ 42 دقيقة

تقدم المحامون حسن بزي، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، نجيب فرحات، بيار الجميل، جوزيف ونيس، فرنسواز كامل، باسل عباس، جان بيار خليفة، الياس طعمة، جيلبير أبي عبود ومريم حمدان والصحافي جوي حداد، من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، بإخبار للنيابة العامة المالية سجل برقم 162/2021 وذلك ضد عدد من شركات الأدوية التي تحتكر الدواء وتخبئه في مستودعاتها وتبيع مخزونها في السوق السوداء من أجل جني الأرباح الطائلة على حساب صحة وحياة المرضى.

وسيعرض الإخبار في الساعات المقبلة على النائب العام المالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.