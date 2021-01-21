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لبنان | عون أبرق مهنئا إلى بايدن: أتطلع الى العمل معكم في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 9 دقائق

ميشال عون

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مهنئا بتسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، ومتمنيا له النجاح والتوفيق خصوصا في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الأصعدة.

وجاء في البرقية:
“اني أتطلع الى العمل مع فخامتكم في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين، مع التمسك بقيم الحقيقة والنزاهة والعدالة والحرية والديموقراطية الأساسية التي نتشارك فيها مع الشعب الأميركي الصديق، والتي أشرتم إلى كثير منها في خطابكم الرئاسي بعد أدائكم القسم”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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