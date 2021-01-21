لبنان | عون أبرق مهنئا إلى بايدن: أتطلع الى العمل معكم في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 9 دقائق

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مهنئا بتسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، ومتمنيا له النجاح والتوفيق خصوصا في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الأصعدة.

وجاء في البرقية:

“اني أتطلع الى العمل مع فخامتكم في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين، مع التمسك بقيم الحقيقة والنزاهة والعدالة والحرية والديموقراطية الأساسية التي نتشارك فيها مع الشعب الأميركي الصديق، والتي أشرتم إلى كثير منها في خطابكم الرئاسي بعد أدائكم القسم”.