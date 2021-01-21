لبنان | أبو شرف: لا تخطيط في وزارة الصحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 11:04 صباحًا

اشار نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ الى ان المصاب ب​كورونا​ الذي لم تظهر عليه أي عوارض يمكن أن ينقل العدوى لغيره. واوضح بانه عند الاصابة مرة ثانية بكورونا تكون العوارض أخف، لكن ذلك لا يمنع ببعض الحالات النادرة أن تكون العوارض أقوى من المرة الأولى.

وذكر ابو شرف في حديث تلفزيوني، بانه تم وضع خطة عمل من النقابة منذ بداية الازمة لمتابعة جائحة كورونا.

ولفت الى اننا وضعنا خطة عمل مع ​البلديات​ وطلبنا من الأطباء والممرضين المساعدة على الأرض في مناطقهم عبر تأمين العلاجات المناسبة لمرضى كورونا في بيوتهم. ولفت الى ان الخطة ستخفف الضغط على ​المستشفيات​ بحوالى 30 إلى 40 بالمئة. واشار الى ان هذه الخطة ستكون بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني.

واعتبر ابوشرف بان هناك نقص بالرؤية لدى وزارة الصحة، كما انه لا يوجد تخطيط جيد.

واعلن عن وفاة 14 طبيبا خلال مواجهة جائحة كورونا، كما ان عدد الممرضين والممرضات اكبر بكثير، وخطتنا كانت مبنية على المستشفيات الحكومية التي نسبة اشغالها لا تتعدى الـ15 بالمئة. وذكر بان المستشفيات الخاصة الان عملت بكل قدراتها لمواجهة الجائحة، وسال “اين هم الاموال التي حولت للمستشفيات الحكومية؟ اليوم ليس وقت حساب واليوم هو وقت المواجهة كورونا”.

واكد بان الاقفال ضروري جدا ويجب ان يتمدد كي ننتهي من الكارثة التي نحن فيها.