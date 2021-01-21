لبنان | العاصفة انحسرت والطقس يعود إلى الاستقرار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 10:34 صباحًا

انحسرت العاصفة وعاد الطقس الى الاستقرار التام مع رياح شمالية باردة في الايام المقبلة مع تشكل جليد على الجبال. ومن المحتمل وصول منخفض جوي جديد منتصف الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٦ و ١٣ درجة، بقاعا بين -٥ و ٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و ٤ درجة

٢- الجو مشمس

٣- الرياح شمالية قوية ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٩ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومَين المقبلَين:

الجمعة: طقس مستقر بارد وقليل السحب فيما الحرارة ترتفع وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ٧ و ١٥ درجة، بقاعاً بين -٤ و ٧ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٧ درجات ويتشكل الجليد على ١٠٠٠م وفي البقاع.

السبت: طقس مستقر بارد وقليل السحب فيما الحرارة ترتفع وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ٩ و ١٦ درجة، بقاعاً بين -٣ و ٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٩ درجات ويتشكل الجليد على ١٠٠٠م وفي البقاع.