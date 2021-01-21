لبنان | 34 مليار دولار من البنك الدولي لدعم جهود التطعيم في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وافق البنك الدولي على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: “توفير لقاحات ضد كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي”.

وجاء في بيان البنك الدولي، ان قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وتمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من كوفيد-19.

وسيوفر ذلك اللقاحات لأكثر من مليوني فرد، على أن تصل الجرعات إلى لبنان بحلول أوائل شباط القادم وستكون مخصصة للفئات الأولى بالتطعيم مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر، وللذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وللعاملين في مجال الأوبئة والرصد، وللذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه.