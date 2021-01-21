لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية المقطوعة حاليا كالآتي:

عيناتا – الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

كفرذبيان – حدث بعلبك.

المنيطرة – حدث بعلبك.

العاقورة – حدث بعلبك.

معاصر الشوف – كفريا.

ترشيش – زحلة.

ضهر_البيدر.

حدث الجبة – تنورين.

تنورين – اللقلوق

وطى مشمش – الهرمل.

القموعة بيت جعفر.

القبيات – الهرمل.

كفرتون – الرويمة.

جرد_مربين – الهرمل.

الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة بصعوبة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.