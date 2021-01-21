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لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية المقطوعة حاليا كالآتي:

عيناتا – الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

كفرذبيان – حدث بعلبك.
المنيطرة – حدث بعلبك.
العاقورة – حدث بعلبك.
معاصر الشوف – كفريا.
ترشيش – زحلة.
ضهر_البيدر.
حدث الجبة – تنورين.
تنورين – اللقلوق
وطى مشمش – الهرمل.
القموعة بيت جعفر.
القبيات – الهرمل.
كفرتون – الرويمة.
جرد_مربين – الهرمل.

الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة بصعوبة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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