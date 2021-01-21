لبنان | نقيب الأطباء نعى الحاج: طبيب آخر يسقط شهيدا في مواجهة الجائحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 01:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

نعى نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف الطبيب جوزف الحاج الذي توفي بجائحة كورونا.

وقال: “هوذا طبيب آخر يسقط شهيدا في مواجهة الجائحة، الدكتور جوزف الحاج.انه الحبيب الرابع عشر في لائحة الأطباء الشهداء. بهم كسب لبنان وجودا وحياة. ‏يغيبون عنا ولا تغيب روحهم، علمهم وخبرتهم. ‏الوباء هادر.

قدر الإصابات به وكثافة المرضى والموت تجاوزا كل الحسابات. ‏الباب مسدود؟ لا ما قيمة البلد إذا مات أبناؤه؟ حلاوة الأرض شهادتنا، إنسانيتنا. نموت وتبقى الحياة. من أجل هذا نعمل. الوطن وديعتنا. همنا أن يحيا الناس. هدفنا الصحة والرحمة والسلام. لكل امرٍ أوان، وهذا أواننا، أو ان الوعي الجماعي ‏ليعود لبنان من جديد مستشفى الشرق، بلد العلم والصحة، وطن الخير والجمال. اذهب غالبا يا زميلي الحبيب، “إن المحبة أقوى من الموت”.

ولك علينا أن نتابع الرسالة ‏بالعلم والحق، بالحب والأخلاق. فسلام عليك وعلى الزملاء الذين سبقوك الى دنيا الخلود، وسلام علينا منكم…حتى نلتقي”.