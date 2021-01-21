لبنان | وزير سابق ينضم إلى لائحة المصابين بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف الوزير السابق ملحم الرياشي، أنّ نتيجة فحص الـ PCR الذي أجراه أتت إيجابيّة، معلناً إصابته بفيروس كورونا.

وطلب الرياشي من جميع من خالطهم التنبّه، مؤكداً أنّه يتسلّح بالإيمان وبصلوات المحبّين لتجاوز هذا التحدّي.

وسجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء رقماً قياسياً بعدد الوفيات بفيروس كورونا. وسجلت 64 وفاة جديدة و4332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الـ 252812.

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني، ان “لبنان تمكن في الاشهر الماضي من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن فقدنا السيطرة على الوباء منذ ان حصل انفجار الرابع من آب الماضي، وحصل ارباك كبير بفعل الوضع الاقتصادي المتردي، وواجهنا مشكلات حقيقية في ملف شراء الاجهزة والمعدات الطبية”.

وأشار الى ان “المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة هو الوعي من قبل الناس، اضافة الى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”، موضحاً ان “حصول التباعد وارتداء الكمامة يشكل نسبة 50% من اللقاح ويساعد بالتخفيف من سرعة الانتشار وعدد الاصابات التي تحتاج الى غرف عناية فائقة”.