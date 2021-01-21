لبنان | نجم: القرار الصادر في الدعوى التحكيمية في واشنطن انتصار للبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عبر “تويتر” كاتبة: “‏القرار الصادر في الدعوى التحكيمية في واشنطن هو انتصار للبنان، وبفضل جهود المعنيين بمتابعة الدعوى وفرنا على الخزينة، بالحق والقانون، مئات ملايين الدولارات.

‏مع هذا الخبر يزداد يقيننا بأن لكل ملف تتمة محقة وعادلة اذا واجهنا اي استباحة لأموال اللبنانيين. وهذا ما عقدنا العزم عليه”.

وكنت نجم قد أعلنت في بيان، عن “تعويض مستحق للدولة اللبنانية يفوق 250 ألف دولار في دعوى مقدمة أمام الهيئة التحكيمية في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار في واشنطن”.

وجاء في البيان: “يسرني أن أعلن اليوم عن خبر مفرح للدولة اللبنانية في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، لأن كل خبر لمصلحة الدولة يكون طبعا لمصلحة الناس، وحماية حقوق الدولة وأموالها هي حفاظ على حقوق وأموال اللبنانيات واللبنانيين.

فبتاريخ 14/1/2021 صدر عن الهيئة التحكيمية في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) في واشنطن القرار النهائي في الدعوى التحكيمية المقامة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding SAL، وكان السبب المباشر للنزاع قيام المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة الأشغال والنقل بإلغاء شهادتي المستثمر الجوي AOC وخدمات المساندة الأرضية GHC العائدتين لشركة Imperial Jet SAL.

وكانت الجهة المدعية تطالب الدولة اللبنانية، بداية، بتعويض يفوق المليار ومئتي مليون دولار أميركي.