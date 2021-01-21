لبنان | اساتذة التعليم المهني والتقني: إضراب عام اعتباراً من الغد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت رابطة اساتذة ​التعليم المهني والتقني​ في ​لبنان​ أنه “في ظل الظروف الصحية و المعيشية الصعبة التي طالت ​المجتمع اللبناني​ وخصوصا ​الاساتذة​ والمتعاقدين في كافة القطاعات التربوية لا سيما قطاع التعليم المهني والتقني الذي اصبح خارج جدول اعمال وزارة التربية و​التعليم العالي​ وبعد انتشار وازدياد اعداد المصابين والوفيات ب​فيروس كورونا​ ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا كرابطة امام ما نمثل لا يمكن ان نظل مكتوفي الايدي “.

ودعت الرابطة ان لا تتعدى مدة الحصة التعليمية 40 دقيقة كحد اقصى واحتساب كل حصة تم اعطاؤها عن بعد حصة تدريس فعلية، واحتساب العقد كاملا لكافة ​اساتذة التعليم المهني والتقني​ في لبنان، مطالبة بـ”تأمين القبض الفصلي للاستاذ اسوة بغير القطاعات وعدم المساس بالمواد التعليمية كافة|؟

ورأت الرابطة أن “ادخال جميع المتعاقدين في التعليم المهني والتقني ب​الضمان الاجتماعي​ خصوصا في ظل الاوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها لبنان”، مطالبا بـ “عدم المس بعدد ساعات اساتذة الملاك و​الاساتذة المتعاقدين​ على غرار القطاعات الاخرى”.

ودعت الرابطة الى الاضراب العام والشامل في كافة معاهد التعليم المهني والتقني اعتبارا” من تاريخ الخميس 21/1/2021 حتى اصدار قرار عن ​وزير التربية​ والتعليم العالي يضمن ​تحقيق​ كافة المطالب المذكورة اعلاه.