لبنان | الرابطة المارونية: 105 اجهزة اوكسيجين للاستعمال المنزلي بتصرف المصابين بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 23 دقيقة

كشفت الرابطة المارونية أنها ستتسلم خلال عشرة ايام، 105 اجهزة اوكسيجين مكثف للاستعمال المنزلي، لتكون في تصرف المصابين بجائحة كورونا.

كما وأعلنت الرابطة في بيان لاحق عن موعد وصول الاجهزة وآلية اعارتها واستخدامها.

وصدر عن الرابطة المارونية البيان الاتي:

“تحسسا منها بواجبها الوطني والانساني تجاه المواطنين في هذه الاحوال الدقيقة اجتماعيا وصحيا، ستتسلم الرابطة المارونية خلال عشرة ايام، 105 اجهزة اوكسيجين مكثف للاستعمال المنزلي، لتكون في تصرف المصابين بجائحة كورونا. وستعلن الرابطة في بيان لاحق عن موعد وصول الاجهزة وآلية اعارتها واستخدامها.

وفي المناسبة تتمنى الرابطة المارونية على وسائل الاعلام ان تتحرى عن اي خبر يتصل بها وبنشاطاتها منها مباشرة”.