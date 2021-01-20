لبنان | عقيص يطمئن اللبنانيين: لا مواد متفجرة في الباخرة الصينية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

شكر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، على “سرعة توضيح الأمور التي تتعلق بالباخرة التي ستأتي من الصين وسترسو بأحد لموانئ اللبنانية، لأن أمر مثل ذلك لا ينتظر ولا يحتمل التأجيل، لأن الباخرة ستصل هذه الليلة”.

ولفت عقيص، خلال حديث تلفزيوني، إلى ان “همنا أن يكون حل عملية التفريغ تحت إشراف قيادة الجيش، ولا نريد تكرار سيناريوهات دفعنا ثمنها غالياً جدا من دم لبناني بريء، وحينها دخلت بضاعة غير معروفة لمن تعود كما اليوم، وهذه المادة لم يكن معروف خطرها وكانت من المفترض ان تنتقل من مرفأ بيروت للأراضي السورية. وهنا نسأل لماذا يجب ان تظل هذه المرافق مستباحة ويسيطر عليها الرعب؟”.

كما شدد على أنه من حق “الشعب اللبناني أن يطمئن من قيادة الجبش بأن هذه المستوعبات لم تنزل للأراضي اللبنانية، وكل الحمولة التي تم إنزالها خالية من اي مواد متفجرة”. وأكد أنه من “الواضح ان هناك جدية بالتعاطي من قبل قيادة الجيش ووزارة العدل”.