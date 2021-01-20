لبنان | “الاشغال” عن الباخرة الصينية: سنمنع إنزال المستوعبات التي تحوي مادة الصوديوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، في بيان، انه “بتاريخ 13/1/2021 ورد الى الوزارة برقية عاجلة من جهة أمنية مختصة تتضمن معلومات عن وصول باخرة قادمة من الصين على متنها 10 مستوعبات تحتوي مادة الصوديوم سالفايد على ان يتم شحنها عبر الترانزيت الى سوريا وهذه المواد لها استعمالات عسكرية أو طبية أو صناعية وكيمائية، وبتاريخ 14/1/2021 أعلمت الوزارة وبموجب إحالتها عدد 31/ن/21 ادارة مرفأ بيروت بعدم السماح بإدخال تلك الباخرة الا بشرط عدم إنزال المستوعبات العشرة”.

ولفتت الى ان “ادارة المرفأ وبموجب إحالتها عدد 215 تاريخ 14/1/2021 أفادت انه لا إمكانية لها للكشف على البضاعة الموجودة في باقي الحاويات وبالتالي لن تتمكن من التأكد وبشكل حاسم من عدم احتواء تلك الحاويات على مواد مماثلة لتلك الموجودة في المستوعبات العشرة، وبناءا عليه أوقفت الوزارة العمل بالإحالة رقم 31/ن/2021 وتوجهت بتاريخ 18/1/2021 الى كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ومديرية الجمارك لبيان الرأي والإفادة بشأن إمكانية دخول الباخرة والشروط المطلوبة لذلك ان وزارة الدفاع الوطني وبتاريخ 19/1/2021 ابدت عدم الممانعة على افراغ تلك الباخرة باستثناء المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سالفايد على ان يتم تفتيش كل مستوعب من المستوعبات التي سيتم إنزالها على حدى للتأكد من خلوه من تلك المادة، بناء على ما تقدم ستعمد الوزارة الى السماح بإدخال تلك الباخرة شرط عدم إنزال المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سالفايد واخضاع باقي المستوعبات لآلية التأكد من محتوياتها التي يحددها كل من وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني وفق كافة الشروط التي تضعها مديرية الجمارك العامة”.