لبنان | خوري: اوصينا بإقفال البلاد لمدة 3 اسابيع للحد من انتشار الكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد عضو لجنة متابعة تدابير ​​كورونا​​، مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحية الدكتور ​وليد خوري​، في حديث تلفزيوني، ان “لجنة متابعة وباء كورونا هي لجنة علمية وتضم جميع الوزارات وخلال اخر اجتماع للجنة تم التوصية ب​الإقفال​ لمدة 3 اسابيع وهذه المدة معروفة علمياً وعالمياً، ونحن اصرينا خلال اجتماع اليوم على ​الاقفال​ لمدة 3 اسابيع والقرار عند ​الحكومة​ ومن ثم يمر على طاولة مجلس الاعلى للدفاع”.

وشدد الخوري على ان “الارقام التي تظهر تباعاً تثير القلق، فنحن لدينا نسبة 20% من فحوصات PCR هي ايجابية وفي بعض الاحيان قد تصل الى 30%، ونحن في تفشٍ عام وقوي ولا يمكن ايقاف هذا الامر الا اذا جلس اللبناني في منزله واتبع الارشادات الوقائية”.