لبنان | خوري: اوصينا بإقفال البلاد لمدة 3 اسابيع للحد من انتشار الكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين
وليد خوري
أكد عضو لجنة متابعة تدابير كورونا، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري، في حديث تلفزيوني، ان “لجنة متابعة وباء كورونا هي لجنة علمية وتضم جميع الوزارات وخلال اخر اجتماع للجنة تم التوصية بالإقفال لمدة 3 اسابيع وهذه المدة معروفة علمياً وعالمياً، ونحن اصرينا خلال اجتماع اليوم على الاقفال لمدة 3 اسابيع والقرار عند الحكومة ومن ثم يمر على طاولة مجلس الاعلى للدفاع”.
وشدد الخوري على ان “الارقام التي تظهر تباعاً تثير القلق، فنحن لدينا نسبة 20% من فحوصات PCR هي ايجابية وفي بعض الاحيان قد تصل الى 30%، ونحن في تفشٍ عام وقوي ولا يمكن ايقاف هذا الامر الا اذا جلس اللبناني في منزله واتبع الارشادات الوقائية”.