لبنان | جنبلاط: حماك الله صديقي جو بايدن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

بعد انتهاء عملية التنصيب للرئيس الأميركي المنتخب جو بادين، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط باللغة الإنغليزية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “يُقال، الله يحمي الولايات المتحدة، أنا أقول حمى الله الحرية والديمقراطية، حماك الله صديقي وسيد الرئيس جو بايدن”.

يذكر أنه وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض عقب أدائه اليمين الدستورية كونه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وأدى بايدن القسم القانوني ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في حفل تنصيب رسمي أقيم، اليوم الأربعاء، في مبنى الكونغرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.

وقال بايدن في خطاب التنصيب، “اليوم نحتفل بانتصار الديمقراطية، والعنف قبل أيام سعى لهز البلاد”، مضيفا “نتطلع إلى الطريقة الأميركية الفريدة”. وأكد أن “إرادة الشعب سمعت وتم تنفيذها”. وشكر بايدن الرؤساء السابقين الذين حضروا التنصيب.

وقال: “هناك الكثير من العمل الذي سنقوم به، ويجب أن نواجه صعود التشدد وتفوق العرق الأبيض”. وأضاف: “سنعمل على تحقيق حلم العدالة للجميع سريعا”، وأشار إلى انتخاب أول امرأة لمنصب نائب الرئيس كإنجاز للبلاد. وأكد بايدن أننا “نستطيع أن نحارب الأعداء بالاتحاد”، واعدا أن يكون رئيسا لكل الأميركيين.

ومن المقرر أن يضع بايدن إكليلا من الزهور في مقبرة أرلينغتون الوطنية على قبر الجندي المجهول، وسيرافقه نائبته كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف. كما سيرافقه الرؤساء السابقون باراك أوباما وزوجته ميشيل، وجورج دبليو بوش وزوجته، لورا بوش، وبيل كلينتون وزوجته الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون.