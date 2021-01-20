لبنان | توقيف مطلوبين في محلة صبرا بجرائم مختلفة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صبرا – أمام مدخل مخيم شاتيلا كلا من الفلسطيني (أ.ع) الملقب بأحمد الشاويش والمصري (ع.ع) الملقب علي المصري، المطلوبين بعشرات مذكرات التوقيف والملاحقات القضائية بجرائم منها الإتجار بالمخدرات وتعاطيها وتجارة الأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق نار وافتعال مشاكل وقيامهما بعمليات سلب وفرض الخوات بقوة السلاح.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 19/1/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صبرا – أمام مدخل مخيم شاتيلا كلا من الفلسطيني (أ.ع) الملقب بأحمد الشاويش والمصري (ع.ع) الملقب علي المصري، المطلوبين بعشرات مذكرات التوقيف والملاحقات القضائية بجرائم منها الإتجار بالمخدرات وتعاطيها وتجارة الأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق نار وافتعال مشاكل وقيامهما بعمليات سلب وفرض الخوات بقوة السلاح.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.