لبنان | إشكال وتضارب أمام المطار بين سائقي السيارات والأجهزة الأمنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 03:06 مساءً - منذ 43 دقيقة

نظّم أصحاب وسائقو سيارات الأجرة التابعين للمطار وقفة احتجاجية على خلفية رفضهم طلب وزارة السياحة من الفنادق التي تم التعامل معها لحجر المسافرين إرسال سيارات أجرة لاصطحابهم.

فيما بعد قطع سائقو السيارات العمومية الطريق أمام مطار رفيق الحريري الدولي ووضعوا سياراتهم في وسط الطريق احتجاجا على الطلب منهم التوقف في مواقف السيارات وحصر عملهم بالمواطنين الذين لديهم استثناءات أي للذين سيذهبون الى المنازل مثلا وليس الى الفنادق حيث تتولى حافلات نقل المسافرين القادمين الى الفنادق بمواكبة أمن الدولة، وسرعان ما تحولت الوقفة إلى محاولة لقطع الطريق فتدخل جهاز أمن المطار والجيش لمنعهم من ذلك وحصل إشكال وتضارب بين الطرفين.

وقد تدخلت قوة من الجيش اللبناني بسرعة وعملت على فتح الطريق أمام المطار.